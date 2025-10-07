Esta noche se sortea más de 71 millones de pesos en la Poceada Chaqueña

De esta manera, los chaqueños tendrán una nueva oportunidad para convertirse en millonarios.

Los apostadores tienen tiempo hasta las 20:30 horas de ese mismo día para realizar sus apuestas en las agencias oficiales. La Poceada Chaqueña es uno de los juegos más populares de la provincia, no solo por sus jugosos premios, sino también por el bajo costo de la apuesta, de apenas $ 1.000 cada ticket.

Cabe mencionar que, en la última edición, 69 jugadores se llevaron $ 421.837,54 con cuatro aciertos; otros 1.461 adivinaron tres números y ganaron más de $ 4.900, y 19.206 participantes salvaron la jugada.

