El tiempo primaveral seguirá hasta el sábado en el Chaco

Se anuncia buenas condiciones, con baja nubosidad, y un paulatino ascenso de temperatura a partir del jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional aticipa tiempo bien primaveral para los próximos días, en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y ambiente fresco a agradable, con un paulatino ascenso de temperatura desde el jueves, llegando al sábado con una máxima de 34 grados.

Así, para este miércoles se espera cielo algo a ligeramente nublado, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 11 grados y un techo de 25.

En tanto, para el jueves se prevé cielo ligeramente nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 13 grados de mínima y 28 de máxima.

Asimismo, para el viernes se anuncia cielo despejado, con ascenso de temperatura: mínima de 17 grados y máxima de 30.

Por último, para el sábado, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y ambiente cálido, con 18 grados de temperatura mínima y 34 de máxima.