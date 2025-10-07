Corrientes: condenan a 9 años de prisión a un hombre por abusar de una mujer sordomuda

El Tribunal Oral Penal N°1 de Corrientes condenó este lunes a Héctor Daniel Ríos a nueve años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal, cometido contra una mujer sordomuda en la localidad de Santa Rosa. Ríos permanecerá detenido bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

El fallo fue dictado por el tribunal presidido por la jueza María Mercedes Leconte e integrado por la jueza Ana del Carmen Figueredo y el juez Darío Ortiz, completando así el juicio oral que había comenzado la semana pasada.

La víctima, que tiene discapacidad auditiva, recibió asistencia del Centro de Atención Integral de Violencia de Género a principios de este año. Desde allí se activó la intervención del doctor Rudy Pérez, asesor jurídico penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes, quien asumió su representación como querellante gratuito.

El Ministerio destacó el papel de la Asesoría Penal Gratuita como herramienta para garantizar el acceso a la justicia de víctimas de delitos graves y de violencia de género, ofreciendo acompañamiento legal y contención durante todo el proceso judicial.

«Este caso reafirma el compromiso del Estado provincial con las víctimas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, para que puedan acceder a la justicia y obtener una reparación efectiva», afirmó el doctor Pérez.

La Asesoría Jurídico Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brinda representación legal gratuita a víctimas de abusos sexuales, violencia de género y otros delitos graves, acompañándolas desde la denuncia hasta la sentencia para garantizar sus derechos y un acceso equitativo a la justicia.

