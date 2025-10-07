Continúa en estado crítico el policía chaqueño atropellado por una camioneta

Se trata de Ángel Aníbal Peña, de 26 años, quien permanece internado en el Hospital Julio C. Perrando desde el 2 de octubre, cuando fue embestido por una camioneta.

El policía atropellado el pasado 2 de octubre en Resistencia continúa «estable, en estado crítico y con pronóstico reservado» en el Hospital Julio C. Perrando. El hombre fue identificado como Ángel Aníbal Peña, de 26 años.

En las últimas horas, fuentes policiales confirmaron que el agente no presentó mejorías y continúa igual que lo informado en el último parte médico. Dicho documento señaló que: «Traumatismo encefalocraneano grave (T.E.C.), fractura de macizo facial (maxilar), fracturas expuestas de ambos miembros superiores y pierna izquierda, traumatismo de tórax con compromiso cardíaco, con asistencia mecánica respiratoria; en estos momentos, estable, en estado crítico y con pronóstico reservado».

EL HECHO

Todo ocurrió el jueves, en inmediaciones de la intersección de la avenida Belgrano y la calle García Merou, donde Peña, que se desplazaba a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser NS200, fue impactado por una camioneta Ford F100 en la que se movilizaba un hombre identificado con las siglas A.C.S., de 43 años, quien se fugó tras el choque y, al día siguiente, se presentó de forma voluntaria en la Comisaría Tercera, donde fue arrestado.

El rodado fue secuestrado y peritado por personal de la Policía Científica y del Departamento de Investigaciones Complejas, en tanto avanzan las diligencias para determinar las responsabilidades del siniestro.

