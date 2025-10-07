Con más de 60 modelos en pasarela se realizó el desfile «La Termal viste a la moda»

En la tarde-noche del domingo, cientos de vecinos se convocaron a la Estación del Ferrocarril donde tuvo lugar el primer desfile de pasarela «La Termal viste a la moda», evento organizado de manera conjunta entre el municipio, la escuela de modelos Barale, Cámara de Comercio y el Rotary.

Durante la velada 65 modelos desfilaron en la pasarela, luciendo prendas de ocho diseñadores locales de alta costura. En el lugar hubo expositores de indumentaria y comerciantes del mundo de la moda y marcas como Chacú.

En la oportunidad se contó con la actuación de la banda Jazz Cocktail y bailarines de cada una de las comparsas de la ciudad, quienes estuvieron acompañados por una escuela de samba.

El intendente Bruno Cipolini, destacó la posibilidad de que en Presidencia Roque Sáenz Peña cuente con eventos de esta característica y convoque a cientos de vecinos para disfrutar de un desfile de alto nivel. Al tiempo que remarcó que este tipo de actividades permiten dar a conocer el talento local.

Comentarios