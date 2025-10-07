Barranqueras: Detuvieron a un hombre con pedido de captura por violencia de género

Se trata de un sujeto de 45 años, acusado de amenazas con arma y violación de domicilio.

Un hombre de 45 años que tenía un pedido de detención vigente por una causa en contexto de violencia de género fue arrestado este lunes por agentes del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, a través de la División Delitos Contra las Personas.

El operativo se concretó en inmediaciones de avenida Gaboto y calle Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Barranqueras, tras una serie de tareas investigativas y vigilancia discreta en la zona donde el sospechoso solía frecuentar.

La detención se realizó en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado de Ejecución de Pena N°1, por los delitos de amenazas simples, violación de domicilio y amenazas con arma, todos en concurso real y en contexto de violencia de género.

El detenido fue trasladado a la División Sanidad Policial para los controles correspondientes y luego entregado a la Comisaría Segunda de Barranqueras, donde quedó a disposición de la Justicia.

