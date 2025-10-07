Anunciaron un amplio despliegue con fuerzas provinciales y federales en Isla del Cerrito

Se trata del Operativo Yacaré, que fue presentado este martes por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini.

Este martes se lanzó el Operativo Yacaré, que se desarrollará desde el 13 de octubre, en Isla del Cerrito. En ese sentido, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini dieron detalles del despliegue que se realizará junto la provincia de Corrientes.

«Estuvimos trabajando para coordinar todo lo que tiene que ver con este operativo de seguridad importante que vamos a desarrollar con la provincia de Corrientes, fundamentalmente en nuestros pasos fronterizos, desde la isla del Cerrito para arriba y para abajo», aseguró Matkovich.

Asimismo, el ministro resaltó que «es una satisfacción que tengamos esa mirada federal, amplia y que desde Buenos Aires se la tome como referencia al Chaco en todo lo que tenga que ver con esta lucha frontal, permanente, decidida, que estamos dando contra el narcotráfico, el crimen organizado y la trata».

Además, Matkovich resaltó: «Nuestro gobernador permanentemente nos pide, que colaboremos entre las fuerzas federales y provinciales, que ataquemos los delitos en todas sus formas y que prioricemos fundamentalmente el trabajo en conjunto para erradicar el narcotráfico en esta provincia».

Por su parte, Angelini indicó que se trata de un trabajo «de coordinación plena entre la provincia de Chaco, la provincia de Corrientes y el Gobierno. Van a estar las fuerzas federales trabajando en río y aire, en cada control vial en coordinación con la Policía de Chaco y la Policía de Corrientes»,

El subsecretario de Intervención Federal también destacó que se realiza un plan con cada provincia. «Bajo ningún punto de vista esto se puede analizar desde el obelisco, sino que hay que venir al territorio, recorrer cada camino nacional, provincial, caminos alternativos, municipales para poder avanzar en esta problemática que es el narcotráfico, que es el contrabando, que es que las organizaciones criminales quieran entrar a nuestro territorio y que el Estado es uno solo y hay plena coordinación», aseveró.

