¿Abrirán los bancos el próximo viernes 10?

Debido a que se trata de una jornada no laborable en todo el país, el Banco Central de la República Argentina ya definió cómo será la modalidad de atención.

Con el traslado del feriado del Día de la Raza, los servicios públicos durante el viernes 10 de octubre adoptarán la modalidad propia de todo día feriado.

El Día de la Raza, anteriormente Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es uno de los feriados trasladables a nivel nacional.

Como consecuencia, la atención en los bancos se verá interrumpida desde el viernes hasta el lunes 13, cuando se retomará, afectando todas las operaciones financieras presenciales.

El Banco Central ya confirmó el cronograma mediante las comunicaciones «C» 99321 y «C» 100942.

Esta fecha invita a reflexionar sobre la historia argentina, valorar la diversidad étnica y promover el reconocimiento de los pueblos originarios.

¿CÓMO PODRÁN OPERAR LOS CLIENTES DURANTE EL FERIADO?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán seguir operando a través de distintos canales digitales. Las principales opciones disponibles son:

Cajeros automáticos, para el retiro de efectivo.

Homebanking, para realizar transferencias, pagos y consultas.

Billeteras virtuales, como MODO, Mercado Pago, Ualá y otras, que permiten enviar dinero, pagar servicios y hacer compras.

Estas herramientas estarán disponibles durante todo el fin de semana largo, aunque algunas operaciones podrían verse limitadas por la inactividad del sistema bancario.

