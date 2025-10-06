Zdero anunció la concreción de la ruta desde Miraflores a Las Hacheras

«El próximo miércoles estará en Miraflores una delegación de Fonplata, para analizar los avances del proyecto y su financiamiento», destacó el gobernador.

En el marco del aniversario N° 85 de Miraflores, el gobernador Leandro Zdero anunció la ruta a El Impenetrable: Miraflores–Las Hacheras; que avanzará con el apoyo de Fonplata, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para la región.

Durante la jornada, el Gobierno provincial también realizó la entrega de títulos de propiedad administrativa a productores rurales de la zona, en el marco de la Ley N°471-P, garantizando seguridad jurídica a quienes desde hace años trabajan y producen en tierras públicas.

Asimismo, el primer mandatario provincial hizo entrega de la Resolución N°1043, del Instituto de Tierras Fiscales, que ratifica la posesión y uso del predio del frigorífico municipal, asegurando su funcionamiento para el desarrollo de actividades laborales y productivas.

ZDERO: «ESTA GESTIÓN BUSCA PROYECTAR UN CHACO CON FUTURO Y ORDEN»

Durante su discurso, el gobernador agradeció el acompañamiento de las instituciones, intendentes y legisladores presentes, y destacó «el respeto a quienes hicieron historia y a quienes todos los días hacen que Miraflores salga adelante».

«Sabemos que hay dificultades, pero el Chaco tiene la definición de hacer lo que hay que hacer. Esta gestión busca ordenar y proyectar una provincia con futuro», afirmó Zdero.

En materia educativa, el mandatario recordó la distribución de 300.000 libros en toda la provincia y reafirmó su decisión de garantizar una educación de calidad, al señalar: «Vamos a hacer lo necesario para que nuestros chicos tengan capacidad de futuro. Queremos que aprendan, lean, escriban e interpreten mejor».

.

Finalmente, Zdero aseguró que su gestión seguirá trabajando «con respeto, humildad y generosidad para construir un Chaco próspero y con oportunidades para todos».

Por su parte, el intendente Rafael Frías celebró el aniversario junto a la comunidad y valoró el acompañamiento de las autoridades provinciales.

«Miraflores nació del trabajo, del sacrificio y de la unión entre pueblos originarios, criollos e inmigrantes. Hoy somos una localidad pujante, que se fortalece con el esfuerzo diario y el compromiso de seguir creciendo juntos», concluyó.

