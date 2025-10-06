Tras la lluvia de la madrugada, así seguirá el tiempo en el Chaco

El pronóstico para lo que resta de la semana.

Luego del ingreso del frente del sur que trajo tormentas y un alivio térmico para toda la región, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo mejorando a partir de este martes, en Resistencia y alrededores, y ambiente fresco a agradable, con un paulatino ascenso de temperatura que se hará sentir a partir del jueves.

En detalle, para este martes se espera cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sudeste. La temperatura oscilará entre 11 grados de mínima y 23 de máxima.

Asimismo, para el miércoles se prevé cielo algo a ligeramente nublado, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 24.

En tanto, para el jueves se anticipa cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 28.

Por último, para el viernes, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo despejado, y ambiente cálido, con 21 grados de temperatura mínima y 30 de máxima.