Quitilipi y Tres Isletas, las localidades con mayores registros de lluvia en Chaco

Las lluvias volvieron a gran parte de la provincia durante la madrugada de este lunes.

El Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Policía del Chaco informó este lunes a las 7 que las precipitaciones registradas en la provincia fueron dispares, con algunos puntos que superaron los 25 milímetros acumulados durante la madrugada.

Según el parte elaborado por el subcomisario Carlos Emmanuel Laborie, jefe de la División Central de Comunicación y Enlace, Quitilipi, en el centro de la provincia, y Tres Isletas, en el noroeste, fueron las localidades con mayores acumulados de lluvia, con 30 y 28 milímetros respectivamente.

En el área metropolitana de Resistencia, las precipitaciones fueron más leves. La capital chaqueña registró 8 mm, mientras que en Basail cayeron 21 mm, y en Puerto Bermejo, 15 mm. También se reportaron 14 mm en la zona de Horquilla.

En el interior provincial, la Zona Sáenz Peña concentró algunos de los mayores valores: Quitilipi encabezó el registro con 30 mm, seguida por Tacuruzal con 20 mm, mientras que Machagai tuvo apenas 6 mm.

En la Zona Villa Ángela, las lluvias fueron más moderadas: La Tigra acumuló 8 mm, Haumonia 5 mm y San Bernardo 4 mm.

Por su parte, en la Zona Charata, Los Frentones reportó 15 mm, Gancedo 4 mm y General Pinedo 3 mm.

En tanto, en el Departamento General San Martín, Laguna Limpia registró 18 mm, General San Martín 13 mm y La Eduvigis 12 mm.

Finalmente, en la Zona Castelli, Tres Isletas fue la localidad más afectada con 28 mm, seguida por El Espinillo con 5 mm.

El monitoreo de precipitaciones continúa en distintas jurisdicciones ante la posibilidad de nuevos eventos durante las próximas horas.

