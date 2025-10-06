Pilotos concretarán medidas de fuerza antes del fin de semana largo

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que llevará a cabo medidas de acción directa en la previa del fin de semana largo de octubre.

De esta manera, anticiparon que se producirán demoras y cancelaciones en los vuelos del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio que nuclea a los pilotos anunció que realizarán asambleas programadas en dos fechas claves del mes, las cuales afectarán considerablemente las operaciones del transporte aéreo de pasajeros en Aeroparque.

Una de las dos jornadas de asambleas de APLA será el jueves 9 de octubre, de 16 a 20, horas antes del inicio del feriado del viernes 10 de octubre, que da inicio a un fin de semana largo de tres días.

Las mismas acciones, según anunciaron, también se llevarán a cabo el viernes 24 de octubre, de 6 a 10.

«Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones», advirtieron este lunes en un comunicado difundido en redes sociales, donde responsabilizaron a Aerolíneas Argentinas «de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación».

En el comunicado, APLA sostuvo que las medidas de fuerza se deben a «la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial», a la que definieron como «una nueva provocación por parte de esta administración».

Agregaron que, además, existen «reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo».

«Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano, agregaron desde APLA en su cuenta de X.

Tras el anuncio de las medidas de fuerza, agregaron: «Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación».

