Paleontólogos del Conicet transmiten en vivo la búsqueda de fósiles

Del 6 al 10 de octubre, paleontólogos del Conicet trasnmiten en vivo la búsqueda de fósiles de dinosaurios que se realizará en Río Negro. Se buscarán las piezas faltantes de un hallazgo iniciado el año pasado de un dinosaurio carnívoro que todavía no tiene nombre .

La transmisión se realiza mediante la cuenta oficial de YouTube del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev) del Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia», del Conicet.

La «Expedición Cretácica I – 2025» se desarrollará en una cantera de los alrededores de General Roca, en Río Negro. En la zona se descubrieron diez especies nuevas de animales, que permiten reconstruir cómo era el ambiente entonces. Los paleontólogos podrán interactuar durante cinco días con las personas que quieran saber más sobre su trabajo y sobre los hallazgos que puedan ocurrir mientras realizan las excavaciones.

En el streaming se puede ver cómo es la búsqueda de fósiles y cómo se realizan las excavaciones. Además, habrá entrevistas y charlas nocturnas para explicar qué se encontró en las jornadas. Se contestarán preguntas en vivo.

El proyecto forma parte de una iniciativa de National Geographic, llamada «El fin de la era de los dinosaurios». Participan 80 investigadores argentinos.

