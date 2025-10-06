Con una fiesta organizada por la Subsecretaría de Adultos Mayores del municipio que incluyó cena, baile y música en vivo, los Jubilados celebraron su día y eligieron a sus Reyes 2025.

Como todos los años, la subsecretaría de Adultos Mayores del municipio realiza la celebración del día del jubilado, que convocó a los distintos Centros de Jubilados y Pensionados y Centros de Día de la ciudad.

Durante la celebración se contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, la presidente del Concejo Deliberante Nora Gauna; la subsecretaría de Adultos Mayores Ana Bonillo y Fernando Samudio, subsecretario de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores de la provincia.

En la oportunidad el Intendente felicitó al equipo de trabajo del área de Adultos Mayores por continuar generando actividades recreativas y de contención para esa población, permitiendo que puedan disfrutar de una vida digna y plena.

Durante la velada los Adultos Mayores eligieron a los Reyes de los Jubilados 2025 y resultaron electos:

Miss Simpatía: Claudia Vallejos

Miss Elegancia: Ildina Amarilla

2° Princesa: Mabel Milan

1° Princesa: Miriam Morínico

Reina: Clara Luz Muzevic del Centro de Jubilados el Algarrobo

Rey: Oscar Taglio del Centro de Día Abrazo al Alma

