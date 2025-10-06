La UTA Chaco afirmó que habrá paro si no les depositan el sueldo este lunes

En diálogo con Raúl Abraham, secretario general del gremio en la provincia, expresó que el pago puede impactar en horas de la tarde, pero de no ser así iniciarán mañana con medidas de fuerza.

Nuevamente el servicio de transporte público en la provincia está en duda para este martes: en diálogo el secretario general de la UTA Chaco, Raúl Abraham, expresó que si no le depositan el sueldo en el transcurso del día habrá paro de colectivos mañana.

«El cuarto día hábil tienen que pagar. Vamos a imaginar que en el transcurso del día no pagan, al día siguiente nosotros vamos a comenzar con una medida que es un paro. Tenemos que esperar a ver qué pasa», expresó el gremialista. De no efectuarse el pago, iniciarían la medida de fuerza a partir de las doce de la noche.

En este sentido, la hora de la definición se podría dar entre las dos y las cinco de la tarde, horarios en los que suele impactar el pago. «Tenemos tiempo en el transcurso del día para que haya una claridad y una tranquilidad», remarcaron. En la jornada de hoy, aseguró que «se va a trabajar en forma normal».

