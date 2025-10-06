La jueza del caso Loan dice que la búsqueda sigue «de manera silenciosa y permanente»

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, aseguró que la búsqueda de Loan Danilo Peña continúa «de manera silenciosa, permanente y continua». La magistrada subrayó que «que no se hable no quiere decir que se deje de trabajar o investigar» y destacó que las tareas no se detuvieron «desde que la causa ingresó al fuero federal».

Pozzer Penzo explicó que en la investigación interviene una división especializada y que «los elementos probatorios se ordenan, se cruzan y cada dato nuevo vuelve a ser analizado». Además, confirmó que siete personas —las que participaron del almuerzo previo a la desaparición del niño— serán juzgadas por presunta sustracción, mientras que otras diez enfrentarán cargos por encubrimiento.

«El juicio oral con estas personas es diferente a seguir investigando qué pasó», aclaró la jueza, quien remarcó que el trabajo se desarrolla junto al Comando Unificado Conjunto y que «cada resultado o pericia da lugar a nuevas diligencias para avanzar lo más rápido posible».

También recordó que la instrucción de la causa fue clausurada de manera parcial, por lo que «aún se continúa investigando qué ocurrió con el niño y dónde está».

Pozzer Penzo pidió a la comunidad que aporte información que pueda resultar útil: «Estamos dispuestos a escuchar, no duden en comunicarse». Para ello, reiteró que están disponibles las líneas 134 y 145, además del correo electrónico del Juzgado Federal de Goya.

Finalmente, la magistrada insistió en que el equipo judicial actúa «con cautela y reserva para no generar expectativas en la comunidad ni en la familia». Y recordó que el Juzgado Federal de Goya, creado en octubre de 2018, «es muy moderno y abierto a la comunidad».

