Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda

El legislador presentó este lunes su dimisión a la comisión, horas después de bajar su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

José Luis Espertrenunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La dimisión del diputado llega horas después de que anunciara la baja de su candidatura a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, en el marco de las acusaciones que lo vinculan con el investigado por narcotráfico, Federico «Fred»Machado.

La renuncia, además, se da el mismo día que la Cámara de Diputados oficializó la convocatoria a una sesión para el miércoles en la que se pretendía tratar, entre otros temas, la remoción de Espert de la presidencia de la comisión.

La decisión de Espert fue formalizada a través de un breve escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. «Por medio de la presente, me dirijo a ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa», indicó.

Ayer, el excandidato notificó que se bajaba de la candidatura para las elecciones legislativas nacionales. «Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla», expresó en sus redes sociales y luego agregó: «En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos».

Asimismo, calificó las acusaciones como «operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando» y afirmó: «A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios».

La sesión convocada para este miércoles por Diputados pretendía tratar la remoción de Espert de la comisión y, además, incluye pedidos de interpelación a Karina Milei por el caso $LIBRA y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos por el incumplimiento a la ley de Discapacidad. Otros puntos en discusión serán la reforma de la ley de DNU y el veto a la ley de coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Fuente:diariochaco

