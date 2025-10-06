Entró a una casa e intentó robar el televisor: fue rápidamente reducido por los vecinos

El hecho ocurrió en el barrio Obrero de Sáenz Peña. Al momento de ser detenido, el hombre se encontraba alterado y bajo los efectos de alguna sustancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 del sábado, cuando una mujer fue alertada por vecinos de que una persona había ingresado al domicilio de su madre, ubicado sobre calle 14 entre 31 y 33, rompiendo la puerta y una ventana con rejas para llevarse un televisor TCL de 43 pulgadas.

El presunto ladrón fue interceptado por vecinos de la zona en inmediaciones de calle 8 entre 25 y 27, quienes lo retuvieron hasta la llegada de la policía. Al momento de ser detenido, el hombre se encontraba alterado y bajo los efectos de alguna sustancia, según indicaron fuentes policiales.

El televisor fue recuperado y restituido a su propietaria. La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del acusado y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

