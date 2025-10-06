El secretario del Tesoro de EE.UU. recibió a Caputo y continúan las negociaciones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió al ministro de Economía argentino, Luis Caputo y confirmó que continúan las negociaciones sobre una ayuda financiera para el país.

«Un placer darle la bienvenida a Luis Caputo y la delegación argentina a la secretaria del Tesoro. Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina», escribió Bessent.

El encuentro, que se realiza en la sede del organismo norteamericano, marca el inicio formal de las negociaciones para delinear el paquete de asistencia que Donald Trump ofreció al presidente argentino, Javier Milei.

La propuesta de Washington incluye cuatro componentes principales: un swap de divisas por 20.000 millones de dólares, un crédito stand-by, la compra de bonos soberanos y la posibilidad de intervenir tanto en el mercado primario como en el secundario de deuda pública argentina. Para su implementación, la herramienta central sería el Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund), que cuenta con recursos limitados cercanos a los 24.000 millones de dólares, lo que abre interrogantes sobre la capacidad de financiar todas las medidas.

