El policía atropellado sigue internado, en grave estado y con asistencia respiratoria

Se trata de Ángel Aníbal Peña, de 26 años, quien permanece en el hospital Julio C. Perrando desde el 2 de octubre, cuando fue embestido por una camioneta.

El policía atropellado continúa «estable, en estado crítico y pronóstico reservado». Se trata de Ángel Aníbal Peña, de 26 años, quien fue embestido por una camioneta el 2 de octubre, en Resistencia, y desde entonces permanece internado en el hospital Julio C. Perrando.

Desde la Policía informaron que el efectivo se encuentra actualmente con «compromiso cardíaco, con asistencia mecánica respiratoria». Tras el siniestro ocurrido el jueves, Peña presenta traumatismo encefalocraneano grave (T.E.C.), fracturas expuestas de ambos brazos y pierna izquierda, fractura del maxilar y traumatismo de tórax.

En ese contexto, el sábado se conoció que sus familiares y allegados pedían dadores de sangre para el tratamiento de la víctima.

EL HECHO

Todo ocurrió el jueves, en inmediaciones de la intersección de la avenida Belgrano y la calle García Merou, donde Peña, que se desplazaba a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser NS200 fue impactada por una camioneta Ford F100, en la que se movilizaba un hombre identificado con las siglas A.C.S., de 43 años, quien se fugó tras el choque y al día siguiente se presentó de forma voluntaria a la Comisaría Tercera, donde fue arrestado.

La camioneta fue secuestrada y peritada por personal de la Policía Científica y del Departamento de Investigaciones Complejas, en tanto avanzan las diligencias para determinar las responsabilidades del siniestro.

Comentarios