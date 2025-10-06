De cara al 26 de octubre, Milei llegaría al Chaco el próximo sábado 11

Si bien no trascendieron detalles del programa que cumplirá en la provincia, el Presidente de la Nación arribará para apoyar a los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza.

De cara a las próximas elecciones legislativas, el presidente de la Nación, Javier Milei, continuará su campaña con giras en las provincias.

De esta manera, el mandatario estaría el sábado en Chaco y Corrientes, como parte de las actividades de campaña, tal como lo había adelantado el diputado nacional por la vecina provincia, Lisandro Almirón.

Tras la renuncia a la candidatura de Espert en uno de los distritos con mayor cantidad de electores del país, Milei sostendría su agenda de campaña que incluye la presentación del libro «La Construcción del Milagro en el Movistar Arena».

Además, se prevé su presencia en cuatro provincias, siendo Corrientes el último punto de su ajustado itinerario, según se informó a nivel nacional.

Se espera que el viernes el líder libertario participe de una actividad de YPF y, al día siguiente, se agendó su viaje a Chaco y a Corrientes.

