CRONOGRAMA DE PAGOS DE PROGRAMAS PROVINCIALES

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales, que se acreditarán en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos.

Detalle de fechas:

-Jueves 9 de octubre:

• Pueblos Originarios

• Expertos (Ministerio de Salud Pública)

-Miércoles 15 de octubre:

• Becas Más Salud (Ministerio de Salud)

• Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)

-Jueves 16 de octubre:

• Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano).

• Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano).

• Programa de reconversión laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)

• Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).

Comentarios