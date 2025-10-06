Confirman el procesamiento de Alberto Fernández y apartan al juez que llevaba la causa

La Justicia confirmó el procesamiento del expresidente por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, luego de que este apelara. Además, quien quede actualmente en el frente de la causa, podría ordenar el juicio oral.

La Justicia confirmó este lunes el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, y apartó al juez de la causa, Julián Ercolini.

El apartamiento de Ercolini responde a un pedido realizado por la defensa del expresidente y, según los jueces, «se impone con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes».

Aseguraron que «el imputado expuso ante este Tribunal determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto; extremos que ahora otorgan sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad».

La separación del juez que llevó adelante el caso que está a punto de ser elevado a juicio abre una oportunidad para la defensa del ex jefe de Estado, que se prepara para pedir la nulidad de toda la causa.

No obstante, Casación se adelantó a esa controversia y advirtió que Ercolini debe abandonar el expediente «sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos». El máximo tribunal penal ratificó así la vigencia de las medidas de prueba adoptadas y la etapa a la que llegó la causa, por lo que quien quede al frente a partir de ahora, podría pedir el juicio oral para Fernández.

