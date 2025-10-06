Con una importante participación se realizó el XXXIX concurso de oratoria

Durante la jornada del sábado, el Club Social fue sede del XXXIX Concurso de Oratoria Juvenil del que participaron casi 70 estudiantes del ciclo básico y orientado del nivel secundario.

En la oportunidad participaron alumnos de 12 instituciones educativas de Presidencia Roque Sáenz Peña, Napenay y Quitilipi, quienes abordaron diversas temáticas actuales como; bullying, depresión, consumos problemáticos, cuidado ambiental, comunicación y el uso responsable de la tecnología.

El intendente Bruno Cipolini encabezó la premiación del concurso y destacó la existencia de espacios de formación como ese, además de valorar el interés de los jóvenes por participar y la importancia de contar con el acompañamiento de los docentes y la familia.

Por su parte el presidente del Rotary Club Sáenz Peña remarcó la amplia participación y agradeció el acompañamiento del municipio a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la de Gestión y Promoción Educativa que formaron parte de la organización.

Los ganadores

Durante el concurso de oratoria el jurado, que estuvo compuesto por docentes y periodistas, tuvo la difícil tarea de elegir del primero al tercer puesto en cada una de las dos categorías.

Premio Ciclo Básico

– Tercer Puesto: Gerónimo Bassi Chelin de la UEGP N° 169 Instituto Privado Didáctico Infantil

– Segundo puesto: Juan Cruz Klein de UEGP N°55 Don Orione

– Primer puesto: Abril Gallego de UEGP N° 169 Instituto Privado Didáctico Infantil

Premios Ciclo Orientado

– Tercer Puesto: Agostina Aguirre de la UEGP N° 188 Chaco Austral

– Segundo Puesto: Yamil Cabrera de la E.E.T N°18 Marta Tauceda. Quitilipi

– 1er puesto: Keren Juarez de la E.E.S N° 174 República de Honduras

