Camioneta con prohibición para circular fue hallada en una estación de servicio de Charata

Creen que en la camioneta un grupo de hombres, provenientes de Buenos Aires o Córdoba, habría ingresado a la provincia sin documentación.

Durante la noche del domingo, personal de la División Investigaciones Complejas de Charata secuestró una camioneta Toyota Hilux 4×4 que se encontraba abandonada en el estacionamiento de una estación de servicio Shell, ubicada en Ruta 89 y calle Güemes. El operativo se realizó entre las 19:30 y las 22:40, bajo la coordinación del subcomisario Ezequiel Nicolás Barrios.

Según el parte policial, los agentes llegaron al lugar luego de una serie de tareas de inteligencia y un entrecruzamiento de datos con personal del área de Inteligencia Criminal Interior, que daban cuenta de que un grupo de hombres —presuntamente provenientes de Buenos Aires o Córdoba— habría ingresado a la provincia con un vehículo sin documentación.

En el sitio, los efectivos hallaron la camioneta Toyota Hilux blanca, dominio GRT-381, cubierta de tierra y sin ocupantes. El personal policial entrevistó al playero de la estación, identificado como E.D.L, de 50 años, quien informó que el rodado llevaba varios días estacionado y que desconocía quién lo había dejado allí.

Tras consultar el dominio del vehículo, se constató que la Hilux presentaba prohibición para circular y que las cédulas habían sido secuestradas por distintos organismos de seguridad, en virtud del artículo 27 del Régimen del Automotor (Decreto 1114/97). El titular registral del rodado es A.E.G.B, domiciliado en la provincia de Santiago del Estero.

Por disposición del fiscal en turno de Charata, doctor Elio Eduardo Mari, se dispuso el secuestro del vehículo, que fue trasladado a la División Investigaciones para su resguardo y posterior peritaje.

