Buscan a una menor de 16 años que fue a lo de una amiga el viernes y no volvió

La menor salió de su casa el viernes, su amiga manifestó que el sábado fueron a un local bailable y esa fue la última vez que mantuvieron contacto.

La Policía del Chaco activó el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas para dar con el paradero de Miriam Soledad Sosa, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el viernes 3 de octubre por la tarde, cuando salió de su casa en pasaje San Lorenzo al 3000, en la ciudad de Resistencia.

La denuncia fue radicada este lunes por la mañana en la Comisaría Séptima Metropolitana por su padre de 52 años, quien relató que su hija se retiró del domicilio cerca de las 17:00, acompañada por una amiga identificada como «Nati», con domicilio en el barrio Los Milagros de Barranqueras.

De acuerdo con el testimonio del padre, la amiga de Miriam le informó que la noche del sábado ambas asistieron a un boliche, donde la adolescente habría conocido a un joven. Según el relato, Miriam se retiró del lugar junto a ese chico y desde entonces no se sabe nada de ella.

El denunciante aseguró que no volvió a tener contacto con su hija y que desconoce a la persona con la que habría salido del local nocturno.

La joven Miriam Soledad Sosa tiene cabello negro hasta los hombros con flequillo, ojos marrones, una cicatriz en la rodilla derecha con forma de alambre y una quemadura en la parte trasera de la pierna izquierda. Además, presenta lunares cerca del ojo y sobre la nariz.

Al momento de ausentarse, vestía pantalón de lana rosado claro, top marrón claro y ojotas negras con dibujo «Nike». Llevaba puesta una pulsera de plata en la mano derecha y una cadena lisa. No usa aros.

Por orden del Equipo Fiscal N° 14, se activó el protocolo de búsqueda, con la intervención de personal de Guardia y Servicio Externo de la Comisaría Séptima y distintas divisiones especializadas.

Cualquier información sobre su paradero puede ser aportada de manera anónima y confidencial al 911, a la Comisaría Séptima Metropolitana o a los números 3625-198706 (familia Sosa) y 3625-150496 (contacto de la amiga).

