Apartaron del Estado al ex intendente de Colonia Benítez condenado por abuso sexual

El Gobierno de Chaco resolvió exonerar al ex intendente de Colonia Benítez, César Abel Falcón, quien se desempeñaba en el Registro Civil de Colonia Benítez, tras haber sido condenado a siete años de prisión por abuso sexual agravado.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1452/2025, firmado por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Gobierno Jorge Fernando Gómez y la secretaria general Carolina Meiriño, y se publicó en el Boletín Oficial el 24 de septiembre de 2025.

Falcón, de 44 años, había sido sentenciado por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia en la Causa N° 25476/2006-1 «Falcón César Abel s/ abuso sexual simple agravado por situación de convivencia preexistente con menores de 18 años», con una pena de siete años de prisión efectiva.

Según el fallo, el exfuncionario fue hallado responsable de abuso sexual reiterado y exhibiciones obscenas cometidos contra una menor con la que convivía. Desde el 21 de octubre de 2024 cumple condena en la Comisaría de Margarita Belén, dependiente de la de Colonia Benítez.

El Ministerio de Gobierno instruyó un sumario administrativo en su contra y determinó que la conducta del agente «resulta incompatible con la función pública», en los términos del Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial (Ley 292-A) y la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública (1341-A).

El expediente detalla que, debido a su detención, Falcón dejaba de prestar servicios efectivos desde octubre de 2024, lo que generó su suspensión de haberes y posterior exoneración. El dictamen de la Asesoría General de Gobierno avaló la sanción, argumentando que la condena «menoscaba el prestigio del Estado Provincial y vulnera los deberes éticos del cargo»

El Decreto 1452/2025 establece además que la Dirección de Recursos Humanos deberá determinar si existen montos a recuperar por haberes percibidos indebidamente, y remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, que podrá iniciar las acciones legales correspondientes.

La resolución aclara que la sanción administrativa es independiente de la condena penal, y que la administración pública «tiene el deber de preservar su orden interno y el correcto funcionamiento de sus servicios».

Falcón se desempeñaba como personal administrativo permanente en el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, y había sido asignado al anexo del Registro Civil de Colonia Benítez.

EL HECHO

César Falcón, exintendente de Colonia Benítez, fue condenado por el abuso sexual de sus dos hijastras cuando eran menores de edad.

El exintendente había sido condenado en septiembre de 2021, más de 15 años después de la primera denuncia, radicada cuando una de las víctimas alcanzó la mayoría de edad. Los hechos ocurrieron entre 1994 y 2001 y fueron calificados como «abuso sexual simple reiterado, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la convivencia preexistente, en concurso real con exhibiciones obscenas». La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia había confirmado la condena en 2023 tras una audiencia de cesura ordenada por la aplicación del principio de la ley penal más benigna.

En mayo de este año, la condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del exfuncionario y dejó firme la sentencia. Falcón permanece detenido desde octubre de 2024, cumpliendo la pena que le impuso la justicia chaqueña.

