Un padre y sus dos hijos, detenidos tras el asesinato de un hombre

Un padre y sus dos hijos fueron arrestados tras el episodio que terminó con la vida de un hombre, de 39 años. La víctima fue trasladada de urgencia al centro de salud local y de allí hasta el hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde ingresó sin vida.

Un hombre de 39 años murió en la madrugada de este domingo en Machagai, luego de ser atacado con un arma blanca durante una pelea. Por el hecho fueron detenidos un padre y sus dos hijos, acusados de haber participado en la agresión.

Según informó la Policía, alrededor de las 00.40 se reportó que la víctima, identificada como Javier Edgardo Ortiz ingresó al hospital local con una herida de arma blanca, trasladado en un vehículo particular. Debido a la gravedad de su estado, fue derivado al hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde ingresó minutos después de las 1, sin signos vitales.

Los agentes de la comisaría de Machagai se dirigieron a la Quinta 50, lugar donde se había producido la pelea. En el sitio hallaron manchas de sangre y un cuchillo de unos 10 centímetros de hoja que habría sido utilizado en el ataque. Testigos señalaron que la víctima había discutido con un hombre que estaba acompañado por sus dos hijos.

Con esos datos, se implementó un operativo cerrojo que permitió detener, cerca de las 3:20, a un hombre de 48 años y a sus hijos de 24 y 20 años en la misma zona.

Tras el despliegue, los tres fueron notificados de su aprehensión en la causa caratulada como supuesto homicidio. En el lugar del hecho trabajó el Gabinete Científico del Poder Judicial, bajo directivas de la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, que dispuso la realización de pericias y recolección de pruebas para avanzar con la investigación.

