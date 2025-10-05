Un ebrio atacó a una mujer y su pareja la defendió a machetazos

El hombre ingresó al domicilio de la mujer, la atacó y terminó detenido con un corte en la cabeza.

Este domingo, en horas de la madrugada, efectivos policiales de Sáenz Peña tomaron conocimiento sobre el ingreso de un joven de 20 años con una herida cortante en la cabeza. El mismo fue involucrado en un desorden vecinal.

Minutos después, una mujer de 29 años se presentó en el nosocomio con heridas leves, productos de un ataque que sufrió en su domicilio, dando a conocer que el sujeto anterior fue quien provocó los disturbios.

Las averiguaciones indicaron que el joven de 20 años se encontraba en estadio de ebriedad y se dirigió hacia el hogar de la mujer, ingresó por sus medios y, tras un forcejeo, la agredió físicamente. Al notar la situación, el concubino de la damnificada tomó protagonismo en su defensa y le propinó un golpe en la cabeza al invasor, provocándole un corte con un machete.

Acto seguido, los policías arribaron al domicilio donde ocurrió la gresca y se entrevistaron con la pareja de la víctima, que entregó voluntariamente el elemento utilizado en supuesta defensa propia, tratándose de un machete con una hoja de filo de aproximadamente 60 centímetros.

Mientras tanto, en el Hospital 4 de Junio, el violento fue diagnosticado con «traumatismo leve con herida cortante en cuero cabelludo, región frontal izquierda», recibiendo el alta médica, aunque el fiscal en turno dispuso su aprehensión por «lesiones recíprocas», siendo trasladado a la Comisaría Cuarta de la ciudad termal.

