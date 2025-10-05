Un afortunado de General Vedia se llevó más de 218 millones de pesos

5 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El ganador eligió los números 03, 31, 36, 49 y 55, que le permitieron acceder al primer premio.

Un jugador de General Vedia se alzó con el pozo mayor de la Poceada Chaqueña en el sorteo del sábado por la noche. El afortunado ganó $ 218.784.059 tras elegir los números 03, 31, 36, 49 y 55 en la agencia 189-05 de esa localidad.

 

 

Asimismo, se registraron otros ganadores: 69 jugadores se llevaron $ 421.837,54 con cuatro aciertos, otros 1.461 adivinaron tres números y ganaron más de $ 4.900, y 19.206 participantes salvaron la jugada.

 

De esta manera, en el próximo sorteo los chaqueños tendrán una nueva oportunidad de convertirse en millonarios, ya que el pozo llegará a $ 71 millones.

Comentarios

Te Puede Interesar

Falleció a los 99 años Benjamina Toloza de Goitea- También conocida como “Doña Gringa”. 30/4/1922- 1/7/2021

[...]

Los hijos de Claudia Repetto pidieron que el acusado del femicidio «se pudra en la cárcel»

[...]

Un joven de 16 años se tiró a la ruta tras discutir con su novia y fue embestido por un camión

[...]