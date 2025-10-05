Un afortunado de General Vedia se llevó más de 218 millones de pesos

El ganador eligió los números 03, 31, 36, 49 y 55, que le permitieron acceder al primer premio.

Un jugador de General Vedia se alzó con el pozo mayor de la Poceada Chaqueña en el sorteo del sábado por la noche. El afortunado ganó $ 218.784.059 tras elegir los números 03, 31, 36, 49 y 55 en la agencia 189-05 de esa localidad.

Asimismo, se registraron otros ganadores: 69 jugadores se llevaron $ 421.837,54 con cuatro aciertos, otros 1.461 adivinaron tres números y ganaron más de $ 4.900, y 19.206 participantes salvaron la jugada.

De esta manera, en el próximo sorteo los chaqueños tendrán una nueva oportunidad de convertirse en millonarios, ya que el pozo llegará a $ 71 millones.

