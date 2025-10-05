Tras el escándalo, Espert renunció a su candidatura a diputado nacional

«Por la Argentina doy un paso al costado», escribió en sus redes sociales el economista que fue acusado de tener vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

Tras la polémica de los últimos días, José Luis Espert bajó su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. «Por la Argentina, doy un paso al costado», indicó.

Fue tras el escándalo en el que fue acusado de haber recibido un pago de USD 200 mil del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. Días antes, había ratificado su candidatura, pero finalmente decidió bajarse.

«Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla», expresó Espert en sus redes sociales. «En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos.

En su comunicado, Espert aseguró que se trata de una «operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando».

«A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios», afirmó

Espert aseguró que «el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país» y pidió al resto de dirigentes de LLA «que no se dejen psicopatear».

