Sameep extenderá una red de agua potable en Colonia Elisa

Un proyecto que beneficiará a más de 20 familias que en breve contarán con este servicio esencial.

La empresa estatal Sameep anunció el inicio de las obras de extensión de la red de agua potable en el barrio Matadero de Colonia Elisa , un proyecto que beneficiará a más de 20 familias que en breve contarán con este servicio esencial. Durante la recorrida por la barriada, autoridades de la empresa dialogaron con los vecinos sobre los trabajos próximos a iniciarse, cumpliendo así con un pedido del gobernador Leandro Zdero y del Directorio de Sameep, encabezado por su presidente Nicolás Diez.

En este sentido, el vocal Rubén Custiniano destacó que la iniciativa representa «el mensaje del gobernador y la impronta de este Directorio: escuchar, atender y dar respuestas donde antes solo hubo abandono». Y agregó: «Estamos dando respuesta a años de olvido y promesas incumplidas. Los vecinos expresaron su enorme agradecimiento por atender una problemática que será solucionada en poco tiempo con la llegada del agua potable.»

En tanto , el concejal de Colonia Elisa, Fidel Ibarra, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y de Sameep: «Este anuncio demuestra el compromiso del gobernador Zdero y del Directorio de la empresa con los barrios olvidados. En poco tiempo, más de 20 familias verán cumplido un reclamo histórico».

Comentarios