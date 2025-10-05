Le fracturó la muñeca a su pareja y se escondió en la casa de su ex en Corrientes

El hombre de 29 años se encontraba prófugo desde el 28 de septiembre tras causar un terrible episodio de violéncia de género que ocurrió en la provincia.

Detuvieron a un hombre que era buscado desde el pasado 28 de septiembre por un brutal episodio de violencia de género.

Ese día, una mujer llegó al Hospital Perrando con una fractura de muñeca ocasionada por su expareja. Luego del horroroso episodio, la mujer denunció y desde entonces, la Policía lo estaba buscando.

Este domingo, los uniformados lograron dar con el sospechoso de 29 años quien había estado oculto en casa de otra expareja en la capital de Corrientes.

Se logró su aprehensión bajo la causa «Supuestas lesiones graves en contexto de violencia de género» y se tramita su traslado a Resistencia.

Comentarios