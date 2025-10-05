Estudiantes de Quitilipi recibieron Mención Especial en la Feria Nacional de Ciencias

Los integrantes de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) N° 2 de El Zanjón desarrollaron un proyecto en la instancia nacional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, realizada en la ciudad de Posadas, Misiones.

Los estudiantes de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) N° 2 de El Zanjón representaron al departamento Quitilipi en la instancia nacional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, realizada en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones y desarrollaron el proyecto titulado «La matemática en la Naturaleza», correspondiente al eje Matemático en el nivel Educación Secundaria. El mismo obtuvo una Mención Especial, un reconocimiento otorgado a las propuestas que demuestran originalidad, rigor científico y potencial pedagógico.

La iniciativa fue elaborada por los alumnos de 1º año de la EFA N° 2, bajo la orientación del docente César Ramón Solís. Para la instancia nacional, la clase eligió como expositores a los estudiantes Nahuel Esteban Mansilla y Franco Lisandro Ramos, quienes tuvieron la responsabilidad de presentar el trabajo frente al jurado y público presente.

Desde la institución destacaron que este reconocimiento no solo premia el esfuerzo de los alumnos, sino que también visibiliza el compromiso de la comunidad educativa rural en la formación integral de los jóvenes.

El proyecto se centró en demostrar cómo los principios matemáticos se manifiestan en fenómenos naturales, integrando observación, análisis y aplicación de conceptos en un enfoque práctico y didáctico.

«La Mención Especial constituye un orgullo para la comunidad de El Zanjón y para Quitilipi, que nuevamente se hace presente en instancias nacionales con propuestas innovadoras que ponen en valor la creatividad y el esfuerzo de sus estudiantes», señalaron desde la institución.

Comentarios