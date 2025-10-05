Buscan a tres sospechosos más por el triple crimen de Varela

La investigación por el triple asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela sigue en curso. Según fuentes judiciales y policiales aún hay tres sospechosos prófugos y se estima que en los hechos participaron directa o indirectamente al menos 15 personas.

Los voceros precisaron: «Falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf». Además, señalaron que Matías Ozorio «ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas».

Sobre el acompañante del Golf, la propia Florencia Benítez lo identificó como un amigo llamado Diego, aunque la investigación no brindó más detalles sobre esta persona, a quien vinculan con un entramado narco. Por otra parte, indicaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», se trasladó «en otro vehículo» y pudo haber estado en la vivienda donde se produjo el crimen.

Una fuente judicial explicó: «Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker, hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. Por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas». Esto implica que faltarían seis arrestos más para completar la lista de involucrados.

En paralelo, el jurista internacional y exministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, criticó al gobierno nacional por su gestión de la seguridad y lo acusó de intentar distraer la atención de los escándalos: «Este gobierno quiere distraer la atención de toda una serie de escándalos. Obviamente no es un problema de política criminal, es un carnaval», dijo en diálogo con Splendid AM 990, en alusión a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había responsabilizado al llamado «zaffaronismo» por la situación en materia de seguridad.

Respecto al triple asesinato de las jóvenes, Zaffaroni fue tajante: «Ni Mandrake salva a los autores de la perpetua. Se pasearon por todas las agravantes del artículo 80 del Código Penal». Además, criticó las medidas punitivistas y de tono populista: «La prevención del homicidio es una cuestión técnica, no se resuelve con papelitos ni con discursos matones de sobremesa».

El jurista también cuestionó la propuesta de un nuevo Código Penal: «Hace falta un código racional, porque hoy tenemos un sistema destrozado con más de 130 leyes penales dictadas en este siglo. Pero este gobierno no lo hará: usa el tema para salir de sus problemas coyunturales frente a una elección».

Por último, Zaffaroni calificó de «escandaloso» que un candidato con discurso de «mano dura» esté vinculado a financiamiento narco y cuestionó los intentos oficiales de atribuirse una baja en los índices de homicidio: «Es falso que desde que llegaron ellos bajó el delito. Las cifras vienen descendiendo desde hace más de diez años. Lo que tenemos ahora es un gobierno que improvisa, busca fueros y distrae con bravuconadas».

