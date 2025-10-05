Bullrich respaldó a Espert tras su defensa: «Vale un montón lo que hizo»

La ministra de Seguridad dijo que el diputado y candidato de La Libertad Avanza «habló con el corazón».

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich respaldó las declaraciones del diputado José Luis Espert, quien con un video de ocho minutos se defendió de las acusaciones que lo vinculan con el presunto narcotraficante, Federico «Fred» Machado. «Vale un montón lo que hizo», aseguró la funcionaria.

Fue en una entrevista en LN+ que la titular de Seguridad se refirió a las declaraciones del actual legislador y primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, Bullrich fue una de las que más insistió para que Espert saliera a aclarar su situación y ahora destacó: «Habló con el corazón».

Durante otro pasaje de la entrevista, la Ministra resaltó que el libertario «se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo»,

En esa misma línea, sostuvo que el candidato libertario «siente que de alguna manera entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada» e indicó que lo vio «muy golpeado» por la situación.

A través de un video, el viernes Espert enfrentó las acusaciones, dio cuenta que recibió dinero de Machado, aunque cuando el presunto narcotraficante aún no enfrentaba acusaciones y aseguró que una vez que se supo, dejó de trabajar con el investigado.

Comentarios