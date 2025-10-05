Balearon una casa en Barranqueras, pero la dueña se negó a hacer la denuncia

En el lugar, la Policía secuestró tres vainas servidas calibre 380 y realizó el análisis de las cámaras de seguridad para esclarecer el hecho.

Los agentes de la Comisaría Tercera de Barranqueras tomaron conocimiento de una posible balacera sobre la calle Fortín Warnes al 5200, aproximadamente. Al llegar, secuestraron tres vainas servidas calibre 380.

En el marco de esta situación, los uniformados dialogaron con los vecinos de la zona, quienes aseguraron no haber visto nada y comentaron que solo escucharon ruidos de una motocicleta junto con los disparos.

Sin embargo, la damnificada, identificada como C. B., manifestó que reside en la vivienda junto a sus dos hijos mayores de edad y sus nietos, pero dijo desconocer los motivos de lo sucedido. Además, la mujer se negó a radicar la denuncia por el momento.

Por su parte, la Policía verificó que no había lesionados producto del ataque y procedió a realizar un relevamiento de cámaras de seguridad, aunque no halló indicios de lo ocurrido.

Del caso tomó conocimiento el Fiscal N.º 14, a cargo de Obaldía, quien ordenó que se labre un acta de constatación de los daños en la vivienda y de los objetos incautados. Asimismo, invitaron a la víctima a radicar la denuncia correspondiente.

