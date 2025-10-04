Milei estará este sábado en Entre Ríos y Santa Fe para reforzar la campaña electoral

El presidente Javier Milei retomará este sábado el protagonismo de la campaña electoral con actividades en Entre Ríos y Santa Fe, en un contexto atravesado por la polémica en torno a José Luis Espert y su vínculo con Fred Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico. La primera escala será Paraná, donde se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio, socio en la alianza con Juntos por Entre Ríos.

El encuentro se realizará en un hotel de la costanera y marcará una foto política clave, tanto para consolidar el armado electoral como para enviar señales de acercamiento a los gobernadores, un pedido que Estados Unidos planteó tras el anuncio de asistencia financiera. Posteriormente, Milei regresará a la costanera de Paraná para encabezar un acto con militantes, en el que se prevé una caminata y contacto directo con la gente.

En Entre Ríos, La Libertad Avanza logró asegurarse los dos primeros lugares en la lista al Senado, con Joaquín Benegas Lynch y la empresaria Romina Almeida, además de encabezar Diputados con Andrés Laumann. El acuerdo con Juntos por Entre Ríos cedió los lugares siguientes para Alicia Fregonese y Darío Schneider, funcionarios de la gestión Frigerio. En la provincia, se renovarán tres bancas de senadores y cinco de diputados, con más de un millón de electores habilitados.

El escenario en Santa Fe es distinto. Allí no prosperó un acuerdo con el gobernador Maximiliano Pullaro, quien decidió jugar dentro del frente Provincias Unidas. Su espacio tendrá como candidata a la vicegobernadora Gisela Scaglia, mientras que por el lado libertario la lista será encabezada por Agustín Pellegrini. Con un padrón superior a los 2,8 millones de votantes, se elegirán nueve diputados nacionales.

El desembarco de Milei en la región ocurre tras una semana marcada por tensiones económicas y políticas. El escándalo en torno a Espert, vinculado a sospechas de financiamiento narco, puso en jaque su candidatura en Buenos Aires, aunque finalmente fue ratificada luego de una reunión en Olivos con Mauricio Macri y del respaldo público del propio Presidente.

En paralelo, el dólar sumó presión en los mercados hasta estabilizarse el jueves, lo que obligó al gobierno a reforzar los controles en la compra y venta de divisas en bancos, agencias y plataformas digitales. Mientras tanto, la Casa Blanca ratificó que el paquete de ayuda financiera a la Argentina se pondrá en marcha después de las elecciones del 26 de octubre.

