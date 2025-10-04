Los chaqueños ya pueden hacer rendir su sueldo y jubilación en el NBCH

El Nuevo Banco del Chaco puso en marcha la cuenta sueldo remunerada en NBCH24, con ganancia automática, saldo siempre disponible y rendimientos diarios sobre el saldo disponible en sus cuentas.

Este beneficio es para todos los que cobran sus haberes en NBCH: activos y pasivos provinciales, personal de empresas privadas con convenio de pago de sueldos, empleados de empresas del Estado, municipales, pasivos y beneficiarios de ANSES que acreditan en NBCH.

Con esta medida, NBCH se convirtió en uno de los tres bancos del país que ofrece la posibilidad de que el sueldo y la jubilación genere ganancias sin necesidad de trámites, sin riesgos y con disponibilidad inmediata del dinero. El beneficio tiene un tope de remuneración sobre saldos de hasta 800.000 pesos. Los intereses se acreditan automáticamente al final de cada día y se suman al saldo, que continúa disponible para realizar pagos, transferencias, compras, inversiones, préstamos y otras gestiones desde la aplicación y web NBCH24.

Desde el Banco, destacaron que «esta estrategia forma parte del compromiso por acercar más beneficios a los clientes, con herramientas digitales simples y seguras que permiten administrar el dinero sin moverlo de la cuenta». «Con la remuneración de cuentas sueldo y jubilaciones, NBCH24 se consolida como la plataforma digital que hace rendir mejor el dinero de los chaqueños», expresaron desde la entidad.

Además, NBCH recuerda a sus clientes que nunca solicitará instalar aplicaciones, cambiar contraseñas, transferir dinero ni simular préstamos. Todas las gestiones deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales: Atención Online en WhatsApp verificado (3624161290) y redes sociales oficiales del Banco.

