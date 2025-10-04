Hubo un principio de incendio en un camión cargado con carbón vegetal

El hecho se dio este viernes por la noche. El conductor del vehículo advirtió sobre la situación y dio aviso a la Policía. No hubo lesionados.

Un principio de incendio se registró este viernes por la noche, en un camión que transportaba bolsas de carbón vegetal, en la intersección de la Ruta Nacional 16 y la Colectora Sur, en el barrio Mitre de Sáenz Peña.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:50, cuando el operador de turno del sistema de emergencias 911 alertó sobre un foco ígneo en el sector de carga de un camión. De inmediato, se comisionó el móvil policial, cuyos efectivos constataron la veracidad de lo informado.

En el lugar se encontraba un hombre de 42 años. El mismo manifestó ser el conductor del camión Scania, que transportaba una carga de bolsas de carbón vegetal de 20 kilos cada una, con destino a la ciudad de Corrientes.

Según relató el chofer, advirtió el inicio del incendio al llegar al lugar y procedió a dar aviso. Afortunadamente, no sufrió lesiones.

Intervinieron en la emergencia personal de la División Bomberos de Sáenz Peña, Bomberos Voluntarios y la División Patrulla Vial local, quienes trabajaron en la descarga del vehículo y en la extinción del foco ígneo.

Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado sin que se registraran heridos ni daños mayores.

