El policía atropellado por una camioneta está en estado crítico: piden dadores de sangre

El agente policial Angel Aníbal Peña, de 26 años, permanece internado en estado crítico tras un accidente de tránsito ocurrido el jueves 2 de octubre en la intersección de avenida Belgrano y calle García Merou, en Resistencia.

El parte médico del Hospital «Dr. Julio C. Perrando» indica que el policía presenta un traumatismo encefalocraneano grave (T.E.C.), fracturas expuestas de ambos brazos y pierna izquierda, fractura del maxilar y traumatismo de tórax con compromiso cardíaco.

Según el Dr. Nicolás Fantuzzi, del servicio de UTI, el agente se encuentra inestable, con asistencia mecánica respiratoria y medicación continua, y su pronóstico es reservado.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hospital lanzó un pedido urgente de 10 dadores de sangre para colaborar con el tratamiento del policía.

El accidente involucró una motocicleta Bajaj Rouser NS200, conducida por el agente, y una camioneta Ford F100 color claro, cuyo conductor, A.C.S., de 43 años, se fugó tras el impacto. El hombre se presentó voluntariamente a la Comisaría Tercera al día siguiente y quedó aprehendido, mientras se investigan las responsabilidades del siniestro.

La camioneta fue secuestrada y periciada por personal de Policía Científica y del Departamento de Investigaciones Complejas, y el agente continúa recibiendo atención especializada en la unidad de cuidados intensivos, bajo estricta vigilancia médica.

