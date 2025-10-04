El municipio presentó las actividades por el mes de la Educación Especial

En conferencia de prensa que tuvo lugar en la mañana del viernes, en el Club Social, se anunciaron las distintas actividades que tendrán lugar durante todo octubre en el marco del Mes de la Educación Especial.

En la oportunidad, se contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte; la profesora Daniela Aguirre; la concejal Soledad Pérez y docentes de las distintas instituciones de Educación Especial que integran la Mesa por la Inclusión.

Las actividades comenzarán con la feria inclusiva que tendrá lugar el 17 de octubre a partir de las 18 horas en la plazoleta Alfonsín, en calle 14 y 21 del centro. En tanto que el 24 de octubre, de 9 a 12 horas, se realizará la jornada recreativa en el Camping Municipal, organizada por la institución San Antonio de Padua.

El mes de la Educación Especial tendrá su cierre el 31 de octubre con la tradicional «caminata de la inclusión» a cargo de Crecer con Todos, iniciando a las 9 horas en la plaza San Martín, con diferentes actividades a desarrollar por las distintas instituciones públicas y privadas y profesorados de las distintas modalidades.

