El FMI confirmó que negocia con el Tesoro de EE.UU. la asistencia para la Argentina

Tras reunirse con Scott Bessent, Kristalina Georgieva, aseguró que espera encontrarse con Luis Caputo y su equipo.

Antes del viaje de Luis Caputo y el equipo económico a Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que está coordinando con el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, los detalles de la asistencia financiera para la Argentina.

«Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina», afirmó la titular del oganismo multilateral, Kristalina Georgieva, en X, y agregó: «Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EE. UU., incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días».

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el apoyo y dijo que espera ansioso por reunirse con ella en Washington. Sin embargo, por el momento no hay confirmación sobre la agenda del equipo económico en Estados Unidos. Tampoco el FMI pudo detallar cuándo se realizará el encuentro.

El FMI ya había dado mensajes de apoyo al Gobierno, tras una reunión realizada la semana pasada, en Nueva York. «Lo que Argentina está haciendo es muy significativo, está yendo en la dirección correcta», había asegurado Georgieva.

Sin embargo, este jueves, la vocera del organismo, Julie Kozack, pidió al Gobierno que busque apoyos políticos amplios para avanzar en las reformas pendientes.

«Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los importantes avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas», señaló Kozack.

