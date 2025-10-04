Detuvieron a un hombre por agredir y amenazar a dos mujeres en un kiosco de Resistencia

Un hombre de 55 años fue aprehendido este sábado por la mañana luego de protagonizar un violento episodio en la avenida 9 de Julio al 1600.

Un hombre de 55 años fue detenido este sábado por la mañana en Resistencia acusado de agredir y amenazar a dos mujeres en un kiosco ubicado sobre avenida 9 de Julio al 1600. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada y derivó en una causa por «Supuestas Amenazas con Arma y Lesiones Leves en Concurso Real».

De acuerdo con el informe policial, el hombre acosó y amenazó a las mujeres que se encontraban en el lugar. En medio de un forcejeo, cayó de su motocicleta y huyó del sitio.

Sin embargo, una hora más tarde, cerca de las 6:40, regresó acompañado por otras personas y portando un cuchillo tipo carnicero. Al llegar el personal de la Comisaría Primera de Resistencia, el agresor intentó ocultar el arma blanca, aunque fue inmediatamente secuestrada.

Las víctimas fueron examinadas por el médico policial, quien determinó que una de ellas presentaba lesiones leves.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue notificado de su aprehensión y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Comentarios