Caso Loan: un juez federal anunció su retiro y podría demorar el inicio del juicio

Víctor Antonio Alonso González dejó el Tribunal Oral Federal y su salida obliga a designar subrogantes. El debate por el caso Loan, con 17 imputados, podría postergarse varios meses.

La renuncia del juez Víctor Antonio Alonso González al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes sorprendió en el ámbito judicial y podría demorar el inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Alonso González había presentado su pedido de retiro a principios de septiembre, pero recién trascendió esta semana, cuando se publicó el decreto 704/2025 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que oficializó su salida. El magistrado seguirá en funciones hasta fines de noviembre, interviniendo en otros juicios ya programados.

Su decisión tomó por sorpresa incluso a colegas y empleados judiciales, ya que no había comunicado previamente su intención de jubilarse. Con su salida, cierra una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial, tras haber sido designado en 1995 mediante el decreto 324/95.

La dimisión se produce en plena preparación del juicio oral y público por el caso Loan, en el que hay siete personas procesadas y otras diez acusadas de encubrimiento y de intentar desviar la investigación. Para poder llevar adelante el debate, el Tribunal deberá sumar a dos magistrados subrogantes que acompañen al juez Fermín Amado Ceroleni.

En las últimas semanas, se habían presentado planteos de las defensas. La de Nicolás Gabriel Soria, alias «El americano», recusó al fiscal Carlos Schaefer, aunque se estima que será rechazado. A su vez, la defensa de Bernardino Antonio Benítez, uno de los más comprometidos en la causa, solicitó que el juicio sea llevado adelante por un tribunal provincial, cuestión que todavía debe resolver la Justicia.

Una vez definida la nueva conformación del Tribunal Oral —que podría completarse con jueces de Misiones, Chaco o Formosa— y si no surgen objeciones, se fijará el cronograma del juicio. Por la cantidad de imputados y testigos, se prevé que el debate se extienda varios meses. El fiscal Schaefer ya adelantó que no aceptará probation ni juicios abreviados, y buscará que en las audiencias surjan nuevos indicios sobre lo sucedido con Loan.

En paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes concedió a la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo, un plazo adicional hasta el 29 de noviembre para completar la investigación. El tribunal advirtió que mantener la causa abierta de manera indefinida sería «irrazonable» y recordó la vigencia del principio de non bis in ídem, que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.

