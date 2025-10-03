Zdero inauguró la nueva Gerencia Norte de Secheep, en Castelli

«La creación de esta gerencia era un reclamo eterno de la comunidad que lo escuchamos desde siempre», afirmó.

El gobernador Leandro Zdero inauguró este viernes, en Juan José Castelli, el edificio donde funcionará la nueva Gerencia de la zona Norte de Secheep, un espacio con personal técnico y administrativo destinado a mejorar la atención y la calidad del servicio eléctrico, en El Impenetrable.

La habilitación de esta nueva sede de Secheep se dio en el marco del 89º aniversario de Juan José Castelli.

Hasta ahora, el distrito de Castelli dependía administrativamente de Sáenz Peña, lo que generaba demoras y dificultades en la atención.

«La creación de esta gerencia era un reclamo eterno de la comunidad que lo escuchamos desde siempre. Antes, debíamos mejorar el servicio eléctrico en toda la zona, y lo hicimos», afirmó Zdero, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider.

Asimismo, el mandatario pidió a los trabajadores de la nueva sede «poner todas las energías para mejorar el servicio en la región, con eficiencia y calidad en la atención, cumpliendo con el objetivo de Secheep».

Por su parte, el presidente de Secheep, José Bistoletti, subrayó que Castelli pasó de tener la peor situación del servicio eléctrico en la provincia a convertirse en gerencia.

«Hoy Castelli tendrá la inmediatez de atención que ya tienen las grandes ciudades de la provincia», remarcó.

El gerente de la zona Norte, Eduardo Martínez, destacó la rapidez de la construcción y agradeció al Gobierno Provincial y al directorio de Secheep por el apoyo. «Era un reclamo de toda la ciudadanía y en muy poco tiempo logramos estas instalaciones, construidas con mano de obra y proveedores locales», dijo.

Fuente:datachaco

