Volcó el acoplado de un camión que transportaba cajas de postres

El vehículo venía de Corrientes y se iba hacia Santiago del Estero. El conductor, un hombre de 59 años, de Resistencia, terminó ileso.

Este viernes a la madrugada, se registró un accidente vial sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 153, en jurisdicción de Quitilipi, cuando el acoplado de un camión volcó sobre la calzada.

De acuerdo al parte policial, el hecho ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada y tuvo como protagonista a un transporte de la empresa Transporte El Tano, de Resistencia.

El camión, un Scania modelo 113H con acoplado blanco, trasladaba un cargamento de postres lácteos, marca BBS, en cajas.

El conductor fue identificado como Sergio Turcato, de 59 años, domiciliado en Resistencia, quien afortunadamente no sufrió lesiones y manifestó encontrarse en buen estado de salud.

El transporte tenía como itinerario Corrientes Capital – La Banda, Santiago del Estero.

Tras el vuelco, efectivos de la Comisaría de Quitilipi con apoyo de la Comisaría Colonia Aborigen trabajaron en la zona para regular el tránsito y garantizar la seguridad de los demás conductores.

La situación se encuentra controlada y no se reportaron heridos ni mayores complicaciones en la circulación.

