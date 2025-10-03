San Pedro Pescador: detuvieron a un hombre acusado de agredir y amenazar a su expareja

Ante la denuncia, los efectivos se dirigieron junto a la denunciante hasta la vivienda, donde encontraron al acusado en el interior.

Un grave episodio de violencia de género se registró en la mañana de este viernes en el barrio San Pedro Pescador, donde un hombre fue detenido tras agredir y amenazar de muerte a su expareja.

La denuncia fue realizada por una joven de 25 años, quien pidió auxilio al personal policial de la casilla ubicada en el barrio. Según relató, su expareja G.O.C, de 37 años, había ingresado a su domicilio, la agredió y la amenazó de muerte.

Los efectivos se dirigieron junto a la denunciante hasta la vivienda, donde encontraron al acusado en el interior. El hombre accedió a salir del lugar y fue aprehendido de inmediato.

Durante la intervención, la policía secuestró una hoja de cuchillo marca Tramontina, que habría sido utilizada por el agresor en el marco de las amenazas.

El caso fue informado a la Fiscalía de Género, que ordenó la aprehensión del hombre por las causas de lesiones, amenazas y violación de domicilio en contexto de violencia de género.

Fuente:diariochaco

Comentarios