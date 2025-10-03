¿Por qué se festeja hoy el Día del Odontólogo?

Un odontólogo es un profesional de la salud bucal que se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones en las piezas dentales.

El Día del Odontólogo en Latinoamérica se celebra cada 3 de octubre, día en la que se distingue la importancia de estos profesionales para la salud bucal y para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El alcance de las funciones de los odontólogos para mantener una salud bucal óptima es bastante amplio. Por este motivo, los profesionales suelen especializarse en áreas específicas como, por ejemplo, endodoncia, implantología, odontopediatría, rehabilitación oral, ortodoncia, medicina bucal, cirugía, etcétera.

El 3 de octubre de 1917, se realizó una reunión en Santiago de Chile en la que participaron distinguidos odontólogos y cirujanos dentistas de la región, conformando la Asociación Odontológica Latinoamericana, actualmente denominada Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA).

La efeméride se celebra desde 1925, cuando durante el Segundo Congreso de FOLA, realizado en Buenos Aires, el argentino Raúl Loustalán propuso celebrar cada 3 de octubre el Día del Odontólogo.

Desde entonces, esta efeméride se celebra en esta fecha en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Por el contrario, en México, Guatemala, Panamá y Nicaragua, por ejemplo, es el 9 de febrero, coincidiendo con el día de Santa Apolonia, patrona de los dentistas.

