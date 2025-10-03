Nuevamente la Poceada Chaqueña quedó vacante y el pozo acumula $ 211 millones

El próximo sorteo se realizará el sábado, a las 21 horas.

La Poceada Chaqueña quedó vacante en el sorteo realizado en la noche de este jueves, y el pozo acumula más de $ 212 millones. Se trató del sorteo N° 2214, donde el premio mayor no fue adjudicado.

Los números de la suerte en esta edición fueron: 60, 63, 69, 87, 91, 52, 51, 48, 34 y 11. Ningún apostador logró acertar los cinco números necesarios para alzarse con el pozo total. Sin embargo, 41 personas se llevaron más de $ 519.000 cada una, por cuatro aciertos. Además, 1.274 apostadores obtuvieron $ 4.179 con tres aciertos, y 14.080 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el sábado, a las 21 horas, y se pondrá en juego un pozo estimado de $ 212 millones. Los chaqueños tienen tiempo, hasta las 20:30 horas de ese mismo día, para realizar sus apuestas en las agencias oficiales.

Comentarios